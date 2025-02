Becker: «Se non avessi vinto Wimbledon a 17 anni, la mia vita sarebbe stata migliore»

Al Times: “Non mi avrebbero chiamato bambino prodigio. Non sarei stato così importante. La prigione? Non puoi provare pena per te stesso”

“Molte persone perdono perché hanno paura. Non è nella mia natura essere timido o spaventato”, dice Boris Becker. Uno che ha vinto Wimbledon a 17 anni, e che poi è finito in prigione. Ha fatto pace con una paura che non sapeva di poter provare, che non gli apparteneva nemmeno “nella finale di Wimbledon. Da adolescente ero mentalmente molto forte”. Ne parla in una lunga e molto intima intervista al Times.

La sensazione di vincere Wimbledon a soli 17 anni è, dice, “difficile da spiegare. Il vantaggio di essere così giovani è che sei troppo giovane per sapere che non dovresti farlo. Non sei realmente consapevole delle conseguenze. Vivi il momento. Non hai alcun fattore paura, perché non hai mai fallito prima e non sei consapevole di come cambierà la tua vita”, dice.

“Col senno di poi, la mia vita sarebbe stata probabilmente completamente diversa se avessi vinto il mio primo Wimbledon a 23 anni“, dice. “Non mi avrebbero chiamato bambino prodigio. Non sarei stato così importante e non sarei stato così famoso come lo ero. Quindi la mia vita sarebbe stata probabilmente molto più tranquilla, probabilmente meno drammatica. Col senno di poi, se potessi scegliere, probabilmente direi che non mi sarebbe piaciuto vincere il mio primo Wimbledon nei miei primi vent’anni. Sono felice di averne vinte tre, ma non dovevano essere a 17, 18 e 21 anni“.

La prigione.

“Certo che è un enorme imbarazzo e ovviamente ti vergogni, ma non puoi provare pena per te stesso. Se ti senti una vittima non ce la farai mai. Io non mi sono mai sentito una vittima e fin dall’inizio ho cercato di assumermi la responsabilità delle mie azioni, buone e cattive. Non incolpo nessuno. Non mi lamento delle cose; le affronto”.

“Dopo la mia carriera da tennista professionista ero molto benestante finanziariamente. Sono successe altre cose molto più tardi che sono stati errori, fatti da me, ma anche fatti da cattivi consigli, dove ho avuto problemi, ma subito dopo la mia carriera da professionista ero benestante. È anche importante capire che la quantità di denaro che guadagnavamo era molto inferiore a quella attuale”, aggiunge. Dice di aver guadagnato 300.000 sterline per aver vinto Wimbledon la prima volta. “Un sacco di soldi all’epoca, ma niente di paragonabile a quello che è ora. Oggi, sono 2,7 milioni di sterline”.

Tornando agli errori… “Non è un singolo errore. È essere circondato da persone che forse non hanno il miglior interesse per te, sia privatamente che professionalmente. E poi ti ritrovi in ​​un’ondata di problemi da cui non riesci a uscire. Ma non succede da un giorno all’altro; è gradualmente. Poi anche tu come persona, non sei sempre al tuo posto. Non sei sempre abbastanza disciplinato. Nel mio caso forse mi fidavo troppo facilmente. Con il senno di poi sei sempre più intelligente. Inoltre i divorzi sono costosi. Anche per le persone molto ricche. I bambini sono costosi. Anche un certo stile di vita è costoso. Quindi non è solo un problema, giusto? È una combinazione”.

Ora, dice, “probabilmente mi conosco meglio di prima: dove sono bravo e dove sono scarso. Ho una migliore conoscenza di dove sono i miei limiti e dove posso spingermi un po’ e dove mi fermo. Sono più attento. Sono più riservato”.

