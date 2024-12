A Dazn: «Abbiamo perso una partita importantissima, anche il modo in cui l’abbiamo persa. Dobbiamo trovare regolarità»

Morata, altro che Fonseca: «Non possiamo guardare gli arbitri, abbiamo preso due gol allo stesso modo»

Ci pensa Alvaro Morata a riportare la ragionevolezza sul pianeta Milan. A differenza del suo allenatore che al triplice fischio finale va per la tangente seguendo la direttrice di un presunto complotto arbitrale, l’attaccante (che ha segnato il gol del momentaneo 1-1) dichiara a Dazn:

«Stavamo facendo una partita seria e stavamo gestendo bene le loro qualità. Abbiamo preso due gol nello stesso modo, non prendiamo gol normalmente così. Non possiamo massacrarci così, dobbiamo lavorare come cerchiamo di fare sempre. Dobbiamo trovare regolarità in tutti gli aspetti del gioco: non siamo stati molto lucidi negli ultimi passaggi perché potevamo fare più male all’Atalanta».

Perché manca continuità?

«Perché tante volte non facciamo le partite complete. Facciamo molto bene in diversi spezzoni della partita, ma poi non è che non siamo concentrati, concediamo gol che non dovremmo. Questo non ti fa avere questa regolarità. Lavoriamo bene però, speriamo di trovarla (la regolarità, ndr). Abbiamo degli obiettivi, tra pochi giorni abbiamo anche la possibilità di giocarci la Supercoppa. Dobbiamo migliorare quel che non facciamo bene, e continuare con le cose che abbiamo fatto bene. Non possiamo fare altro, non è che quando vinciamo contro l’Inter o a Madrid siamo i migliori e quando perdiamo partite così siamo un disastro. Però dobbiamo trovare regolarità e bisogna capire che contro queste squadre bisogna stare sempre sul pezzo in ogni minuto della partita”.

«Abbiamo perso una partita importantissima, anche il modo in cui l’abbiamo persa. Loro hanno giocatori di grande qualità e noi abbiamo difeso molto bene, ma in due situazioni… Sul primo la punizione è arrivata su un fallo molto leggero, ma poi è arrivato il gol. Non possiamo guardare gli arbitri o queste cose perché non abbiamo meritato la vittoria oggi».

Morata prende le distanze da Fonseca che fa l’uomo che cammina sui pezzi di Var.

