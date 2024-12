Il 2-2 ci stava tutto, invece finisce 2-1. Conte è furibondo per un secondo tempo inguardabile. Vieri sorride ma perde

Il Napoli vince perché ha sempre qualcosa in più: quella solidità contiana (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Spot con Fabio Licari:

Conte è furibondo per un secondo tempo inguardabile, ma i tre punti lo rilanciano in testa per una notte. Vieira sorride per l’assalto spettacolare dei suoi, ma perde la prima partita e rischia di farsi risucchiare nella zona pericolosa. Contraddizioni e paradossi di una partita bellissima. E duplice. Un tempo tutto del Napoli: due gol di testa di Anguissa e Rrahmani, l’illusione che sarà una goleada, il Genoa ipnotizzato nella sua metà campo. Una ripresa al contrario: rossoblù da Premier, gol di Pinamonti, assalto all’arma bianca e Napoli in cortocircuito, salvato dalle meraviglie di Meret. Il 2-2 ci stava tutto, invece finisce 2-1 per il Napoli che ha sempre qualcosa in più: quella solidità contiana che lo accompagnerà fino alla fine nella lotta scudetto contro, si presume, Atalanta e Inter.

di Giuseppe Manzo

Un grande primo tempo e poi un super Meret in un secondo tempo di troppa sofferenza. Il Napoli vince ancora in trasferta e mostra una grande capacità di dominio del campo. Poi nella ripresa la retromarcia ha provocato un pressing rossoblù con qualche sbavatura in difesa.

Nel primo tempo il Napoli parte a razzo e dopo 4 minuti Lukaku centra la traversa di testa. Gli azzurri rischiano su Vitinha ma Rrahmani salva. Dopo altri tentativi la butta dentro Anguissa di testa e confermando la vena realizzativa con Conte: è il terzo gol stagionale. Dopo 8 minuti il bis di testa, questa volta è Rrahmani a trovare il gol con una palombella velenosa. A questo punto il Napoli va in controllo assoluto e McTominay segna anche il terzo ma viene annullato per offside.

Nel secondo tempo il Napoli entra con meno attenzione e il Genoa è aggressivo. Dopo una grande parata di Meret Pinamonti al secondo tentativo segna con Juan Jesus troppo molle sull’attaccante genoano. Ed è ancora Meret a salvare su Badelj mentre gli azzurri mancano nell’ultimo passaggio un paio di ripartenze pericolose.

La partita di Genova dice alcune cose importanti. La prima è che il Napoli venderà dura la pelle nella lotta scudetto e che con due centrali di difesa alternativi di grande affidabilità potrebbero essere allontanate alcune indecisioni. In attacco la presenza fisica di Anguissa sta dando una grossa mano: riusciremo a vedere anche Neres e Kvara insieme per far rifiatare Politano? Ora il momentaneo primo posto lancia la palla alla “Padania nerazzurra” che deve mantenere il passo. Antonio Conte non ha intenzione di mollare con il suo gruppo “pronto alla guerra”.

ilnapolista © riproduzione riservata