Conte: «Questa è la squadra che voglio vedere, ma dobbiamo essere più qualitativi negli ultimi 20 metri»

A Dazn: «La nostra idea è quella di aggredire l’avversario per fare noi la partita. Preferisco vedere una squadra attiva e non passiva che aspetta arroccandosi»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la seconda sconfitta contro la Lazio

Le parole di Conte

Partita tattica ed equilibrata, am poco precisi sui cross

«Penso che la partita di oggi ha detto che la strada per cui stiamo lavorando è quella giusta, perché nella nostra idea c’è quella di aggredire l’avversario per fare noi la partita. Sicuramente c’è da migliorare nel finale perché arriviamo tante volte lì e ci manca l’ultimo passaggio. Non sono dispiaciuto affatto dalla prestazione dei ragazzi perché hanno dato tutto con grande impegno. La Lazio non sta lì perché è una meteora, è un’ottima squadra. Non sono assolutamente deluso o scontento. CI saranno altri inciampi, ma questa è la squadra che voglio vedere, ma dobbiamo essere più qualitativi negli ultimi 20 metri»

Avete sofferto sulle ripartenze

«Le ripartenza ci stanno. Sono inevitabili se porti pressione per non far giocare l’avversario. Preferisco vedere una squadra attiva e non passiva che aspetta arroccandosi. Abbiamo cominciato questo percorso, ci stiamo lavorando tanto e penso che stia dando i suoi frutti. Continuiamo a lavorare con questi concetti e non si torna indietro, non voglio vedere una squadra remissiva, ci giochiamo la partita»

