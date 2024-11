Non mi aspettavo i picci di Ranieri alla prima contrarietà arbitrale (piagnisteo mediatico su Lukaku)

Il Napoli è questo, solido, non bello: è inutile aspettarsi ogni volta qualcosa di diverso. Gioca e giocherà così

Non mi aspettavo i picci di Ranieri alla prima contrarietà arbitrale (che piagnisteo su Lukaku)

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che rimane primo in classifica e respinge l’attacco di Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Quattro squadre in grande forma e che producono un ottimo gioco. La Roma è venuta al Maradona per chiudersi e prendersi un punticino ma in completa confusione tecnica e tattica. Il Napoli ha meritato la vittoria anche se ha prodotto pochissime vere occasioni da gol e se la traversa non ci avesse aiutato avrebbe potuto anche pareggiare la partita (cosa che sarebbe stata però ingiusta). Abbiamo fatto una grande pressione, possesso palla e tanti calci d’angolo anche se c’è da osservare che nonostante il Napoli abbia una squadra con tanti centimetri e giocatori fisici sui tanti corner non siamo stati mai pericolosi.

Guido – Per essere precisi il Napoli ha avuto altre tre occasioni nitide: Kvara, Néres e Folorounsho. Però concordo. Quando gli azzurri dimostrano in campo una superiorità evidente devono chiudere la partita e non rischiare di non vincere. A destra l’asse Di Lorenzo, Anguissa, Politano è una garanzia di gioco e gli avversari anche ormai conoscendo lo schema e gli inserimenti non riescono a neutralizzarli. E i maggiori pericoli e i gol vengono da lì.

Cesare – A sinistra dobbiamo migliorare perché Olivera spinge poco e ha chiaramente più caratteristiche difensive. E quindi abbiamo come unica alternativa Kvara che cerca di puntare l’avversario e che di questi tempi per lui tristi viene fermato. E questo è un problema che il Napoli deve cercare di risolvere perché con la vicenda del rinnovo del contratto arenata rischia di arenarsi anche Kvara puntualmente sostituito. Lukaku ti devo dire che anche oggi non mi ha entusiasmato ma c’è da dire che il belga ha segnato e deciso la partita ed ha i numeri dalla sua parte.

Guido – Credo che Kvara, o meglio la sua corte dei miracoli, esitando ad accettare la sontuosa offerta del Napoli (sontuosa ovviamente per le sue reali possibilità economiche) faccia nascere il fondato sospetto che abbiano già deciso di andar via. Francamente non credo che il Kvara attuale meriti molto di più. E temo che la vicenda si possa incancrenire e portare ad una situazione da separati in casa. Peccato davvero. Il giocatore ancora deve dare il meglio di sé nella sua carriera e tutti avremmo desiderato che lo facesse in azzurro. Ma ad impossibilia nemo tenetur. Personalmente, pur conservando un briciolo di speranza che il georgiano addivenga a miti consigli, sono ormai rassegnato a rifugiarmi nel detto “morto il re vive il re”. Dobbiamo già pensare a prendere un altro top player.

Cesare – A questo punto a proposito di Lukaku non so dirti se potrà migliorare dal punto di vista della prestazione o se invece ormai è questo e dobbiamo abituarci. E se però non entusiasma ma continua a fare gol e assist ci metterei la firma. Come anche per il Napoli penso che dobbiamo abituarci a prestazioni che fanno parte ormai delle sue caratteristiche. Raramente sarà un Napoli arrembante, che produrrà un gran gioco e tante occasioni da rete e gol ma sarà una squadra che continuerà ad esprimere grande concretezza. E quando ci si chiede dove il Napoli, che vince ed è primo in classifica giocando così, arriverà quando poi comincerà a giocare, penso che questo è il Napoli e difficilmente vedremo qualcosa di diverso. E se la battaglia sarà all’ultimo punto dovremo fare i conti anche con fattori esterni negativi che faranno una grande pressione.

Guido – Caro mio “chesta è a zita e se chiamma Sabella”. L’impressione è che anche con dei limiti in fase offensiva il Napoli per la sua grande fase difensiva e solidità potrà giocarsela fino alla fine. Devo dire poi che trovo veramente deplorevole da parte di certi media e commentatori il parlare per questa partita di arbitraggio a favore e addirittura di recriminare per una espulsione mancata di Lukaku. E dispiace che anche un uomo di calcio come Ranieri abbia contribuito a questo. Anche se devo ammettere che il primo fallo di Lukaku era da ammonizione macroscopica. E questo ci dovrebbe indurre ad evitare i picci contro gli arbitri al primo episodio contrario. Anche se come te sono preoccupato perché in un arrivo al fotofinish una piccola svista può determinare il risultato.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido:s.v.

Di Lorenzo – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Anguissa – Cesare: buono; Guido:buono

Lobotka – Cesare: buono ; Guido:eccellente

McTominay – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Politano – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Lukaku – Cesare: concreto; Guido:buono

Kvara – Cesare: modesto; Guido:deludente

Neres – Cesare: buono; Guido: buono

Simeone – Cesare: s.v.; Guido:evanescente

Mazzocchi – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Folarunsho – Cesare: buono; Guido:buono

Conte – Cesare: sufficiente ; Guido: buono

