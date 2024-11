Secondo la Gazza farà il Var o il quarto uomo ma non per turnover fisiologico. Insistono sui due cartellini gialli mancanti per Romelu

Massa sarà punito per la presunta mancata espulsione di Lukaku? Secondo la Gazzetta sì

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Davide Massa la prossima di Serie A la vedrà probabilmente in veste di Var o di Quarto Uomo: niente campo, questa è la sensazione che trapela dai vertici arbitrali dopo la direzione di Napoli-Roma. Va visto come uno stop punitivo o turnover fisiologico? Forse più la seconda della prima (ma chi fa bene viene riproposto: succederà a Rapuano?): di certo quei due gialli al belga andavano mostrati. Il primo – il pensiero dei vertici – per entrata su Celik non si poteva non dare, anche per le linee-guida sulla lotta al calcio violento. Il secondo giallo (Svilar la “vittima”) andava alzato ma – vista la dinamica – è stato ritenuto meno grave del primo anche se comunque mancante.

Va ricordato che per la Gazzetta Mariani (l’arbitro dell’assurdo rigore concesso all’Inter contro il Napoli) sarebbe stato temporaneamente retrocesso in Serie B ma non è stato così.

Ecco cosa scrisse la Gazzetta di Mariani (prima di Massa)

Mariani sarà retrocesso un po’ in Serie B, per Rocchi non era rigore (Gazzetta)

Mariani, l’arbitro del non rigore concesso all’Inter e per fortuna (di tutto il calcio italiano non solo del Napoli, sarebbe successo veramente l’inferno) sbagliato da Calhanoglu, l’arbitro Mariani dicevamo sconterà il suo errore facendosi un po’ di Serie B. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che ricorda come il designatore Rocchi non abbia affatto gradito la sua decisione. Per Rocchi non era rigore e quindi Mariani ha sbagliato.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Anche Maurizio Mariani dovrà “scontare” una penitenza. Dovrà praticamente fare un passo indietro. Non resterà fermo o completamente in panchina come gli altri: il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” in Inter-Napoli per il contatto «leggero» Anguissa-Dumfries e che è stato redarguito anche dal designatore Gianluca Rocchi il giorno dopo la gara del Meazza, verrà mandato un po’ in Serie B. Ripartirà con la… rincorsa per poi rivedere i campi di Serie A successivamente, a data da destinarsi.

Maurizio Mariani verrà “retrocesso” per un po’ fra i cadetti, un po’ com’è successo in passato per molti (e c’è chi in B è rimasto, un “celebre” varista). Nell’incontro organizzato dalla Lega-Serie A lunedì mattina a Lissone, Rocchi aveva fatto capire che quel rigore sarebbe stato meglio non darlo nonostante l’esistenza del contatto (light, appunto). E pare che lo stesso Mariani, nelle ore successive in cui si è sentito proprio col designatore, abbia ammesso la valutazione un po’ frettolosa della situazione di gioco.

Il quotidiano la Repubblica racconta che Mariani, arbitro di Inter-Napoli, ha ammesso a fine partita che avrebbe potuto risparmiarsi il rigore concesso all’Inter e sbagliato da Calhanoglu.

Molto dipende da questa zona grigia sulla quale il Var non ha margine di intervento, quella dei famosi “rigorini”. A fine partita Mariani ha riconosciuto che il fischio di San Siro avrebbe anche potuto risparmiarselo, eppure non si tratta di una decisione totalmente campata per aria: il contatto tra Anguissa e Dumfries c’è stato e non esiste ancora uno strumento (se non l’occhio umano, che è imperfetto) per misurarne l’intensità. La linea guida che Rocchi sta insistendo per imporre alla sua squadra prevede di sorvolare il più possibile sui grigi: un fallo, specie per quelli che devono determinare la cosiddetta massima punizione (che, in quanto massima, non deve essere conseguenza di un episodio minimo) deve essere nero o bianco, non esserci o esserci.

Continuando a prendere il rigore di domenica come riferimento, quello è stato un fallo a bassa intensità e dunque uno di quelli che Rocchi preferisce che non vengano fischiati. Alzando la soglia della punibilità si aiuta anche il Var, che per protocollo può intervenire solo per chiari ed evidenti errori: se sugli episodi “grigi” l’arbitro è il primo a lasciar correre, più nessuno chiederà che si valuti al ralenti la forza di una spinta o di un contatto.

