L’ambiente Milan grida al “campionato falsato”, ma i rossoneri arriveranno riposati

Nonostante le polemiche, a conti fatti, con il rinvio di Bologna, i rossoneri arrivano a Milan-Napoli con una settimana piena di lavoro. Conte no

Bologna-Milan rinviata. Con buona pace dei tifosi rossoneri che gridano al “campionato falsato”, la Lega non ha potuto fare altro che confermare il rinvio dopo il provvedimento emanato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. Ciò significa che il Milan ritornerà in campo a San Siro contro il Napoli il 29 ottobre.

Lo slittamento della partita con il Bologna provoca, a sua volta, lo slittamento delle squalifiche in capo ai giocatori del rossoneri. Theo Hernandez e Reijnders saranno quindi squalificati per la partita contro il Napoli. La rabbia dell’ambiente rossonero è dovuta probabilmente più a queste due importanti assenze.

Tuttavia c’è un dato da prendere in considerazione. Il Milan ha giocato martedì in Champions contro il Club Brugge, non giocherà domani e tornerà in campo il martedì 29. Il Napoli gioca domani, sabato 26 ottobre e poi tornerà in campo martedì contro il Milan. A conti fatti si tratta è una settimana piena di lavoro/riposo. Il Napoli ha appena tre giorni tra una partita e l’altra. In altri termini, Conte ha a disposizione un solo allenamento pieno. Domenica sarà il giorno di scarico, lunedì allenamento e martedì la partita.

Fonseca dal canto suo può sfruttare questa sosta involontaria per preparare al meglio la partita. I suoi arriveranno a San Siro tirati a lucido.

I precedenti: 51 vittorie del Napoli su 175

A San Siro andrà in scena il confronto numero 176 della storia tra Milan e Napoli considerando tutte le competizioni. I rossoneri sono in vantaggio nel computo complessivo delle sfide. Storicamente Milan-Napoli è un match che regala parecchie emozioni. L’ultimo 0-0 a San Siro risale al 26 gennaio 2019, più di cinque anni fa. Da allora almeno un gol per parte.

In totale, Milan e Napoli si sono affrontati 175 volte. 70 vittorie per i rossoneri, 54 i pareggi e 51 vittorie per Napoli.

Bologna-Milan, rinviata a febbraio (Theo Hernandez e Reijnders non giocano contro il Napoli)

Bologna-Milan è stata rinviata, si giocherà nel mese di febbraio. Quindi Theo Hernandez e Reijnders salteranno la partita con il Napoli, dove sconteranno la squalifica che avrebbero dovuto scontare domani al Dall’Ara. Alla fine hanno vinto il Bologna e il sindaco Lepore che volevano il rinvio.

Il presidente rossonero Scaroni ha commentato così il rinvio, all’uscita dall’Assemblea di Lega: «Bologna-Milan è stata rinviata. Con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito perché, ma di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa».

