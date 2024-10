Spinazzola-Napoli, pronto un biennale. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accordo (Sky)

Ci sono stati contatti e ce ne saranno ancora nelle prossime ore per cerca di chiudere l’operazione che porterà il giocatore al Napoli

Dal primo luglio sono tanti i calciatori che sono ufficialmente svincolati dai propri club e in cerca di casa, tra questi anche Leonardo Spinazzola. Il calciatore lascia la Roma dopo 5 stagione e potrebbe approdare al Napoli di Antonio Conte.

Pronto un biennale per Spinazzola

Sky Sport riporta aggiornamenti sulla trattativa:

«Il Napoli ha in pugno Spinazzola, ci sono stati contatti e ce ne saranno ancora nelle prossime ore per cerca di chiudere l’operazione che porterà il giocatore svincolato dalla Roma dopo 5 anni in azzurro. È un giocatore che piace tanto ad Antonio Conte che lo ha voluto fortemente. Nel corso del pomeriggio arriveranno novità riguardo la trattativa. Per lui pronto un contratto biennale»

Già nellescorse settimane Schira aveva anticipato che Spinazzola aveva dato disponibilità al Napoli. Il contratto dell’esterno con la Roma scade il 30 giugno e quindi si unirebbe al Napoli a parametro zero. Ancora sconosciute le cifre dell’eventuale ingaggio ma per il momento Schira riferisce che potrebbe accettare un contratto fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno.

“Leonardo Spinazzola ha dato la disponibilità a Napoli di accettare un contratto fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno. Conte e Manna riflettono…”

