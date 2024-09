Napoli, il mercato sarà sostenibile. Verra valorizzato l’organico, potrebbe trovare spazio Raspadori (Sky)

«Simeone è destinato a partire. Osimhen finanzierà un mercato ambizioso, ma sostenibile»

Dopo le prime parole di Conte come allenatore del Napoli, è arrivato il commento di Francesco Modugno a Sky, che ha presentato anche le strategie di mercato della società:

«Il primo commento è sull’accento, sul dialetto che mi sembra già abbastanza avanti. “Amma faticà” ho la sensazione che sia destinato a diventare il tormentone di questa stagione. Un messaggio che verrà portato in campo e in quella presentazione che tutti aspettano. Dovrebbe essere a fine mese. Una presentazione monumentale, regale, da palazzo. Poi nei prossimi giorni è atteso a Castel Volturno con il suo staff. C’è già molto Conte nelle strategie e nel mercato. C’è necessità di aggiustare il Napoli, sistemarlo con un 3-4-2-1 o un 3-4-3 , magari con certi profili individuati come Buongiorno. Soprattutto il centravanti, Osimhen deve finanziare un mercato che nelle idee del Napoli deve essere ambizioso, ma sostenibile. Il monte ingaggi deve rimanere inalterato. Poi c’è la valorizzazione dell’organico a disposizione, Simeone è destinato ad andare via, Raspadori è di quelli che potrebbe trovare molto spazio. Poi c’è la questione erede di Osimhen, con Lukaku che piace a Conte».

Dopo aver ufficializzato Conte, il Napoli si butta sul mercato. Priorità alla difesa che con il nuovo allenatore passerà a tre. Di Lorenzo può essere un jolly, il grande obiettivo è Buongiorno su cui si è mosso già Conte. In attacco tutto dipende da Osimhen. I 130 milioni della clausola dovrebbero finanziare quasi tutto il mercato azzurro. Al posto di Victor, Dovbyk piace tanto quanto Lukaku. Lo riporta Sky con l’inviato Francesco Modugno.

Le parole di Modugno:

«Priorità alla difesa considerando i tanti gol presi nella passata stagione. Il Napoli si metterà a tre dietro e Di Lorenzo può diventare un’opzione. C’è anche Buongiorno sul quale si è già mosso Antonio Conte. Il grande tema resta quello del centravanti, di Osimhen. Una anno fa di questi tempi, De Laurentiis scriveva che per 200 milioni si poteva comprare solo un piede di Osimhen. Poi le cose cambiano, una stagione così complicata cambi gli scenari. Oggi ha una clausola a 130 milioni alla quale nessuna sembra neanche avvicinarsi. Cambiano le dinamiche ma non la strategia del club. L’attaccante nigeriano deve finanziare quasi tutto il mercato del Napoli. Il Psg resta un’ipotesi, l’Arsenal anche ma non a certe cifre, L’Arabia sarebbe una scelta di vita di Osimhen. Con quei soldi si deve finanziare un centravanti, il profilo di Lukaku è una garanzia per l’allenatore. Dovbyk piace tanto quanto Lukaku».

