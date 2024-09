L’entourage di Kvaratskhelia è a Dortmund, quando arriverà Manna potrebbe esserci un incontro (Sky)

Il ds Manna ci andrà più avanti, magari anche per incontrare l’entourage di Kvaratskhelia. È chiaro che bisogna affrettarsi per risolvere la situazione

Sono passati due giorni delle dichiarazioni bomba dell’agente di Kvaratskhelia che ha letteralmente messo in crisi il rapporto tra il calciatore e il Napoli, a affermando che lui voglia andare via per giocare la Champions. È chiaro che la situazione, con un rinnovo che non riesce a concretizzarsi e un ingaggio tra i più bassi della squadra non sia piaciuto al georgiano. Ora il club sta cercando in tuti i modi di risolvere.

L’entourage di Kvaratskhelia è a Dortmund

A tal proposito Massimo Ugolini ha parlato così di Kvaratskhelia nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24:

“L’entourage di Kvaratskhelia è tutto in questo momento a Dortmund: evidentemente si vuole lasciare il ragazzo sereno. Il georgiano è serio, concentrato sull’esperienza all’Europeo. Ma è ovvio che la situazione rinnovo o addio dev’essere risolta in tempi brevi. De Laurentiis disse che aveva proposto un appuntamento che però non ha avuto luogo. L’entourage del giocatore fa sapere che la situazione non è proprio così, che a più riprese hanno cercato un faccia a faccia che non è mai avvenuto. Ovviamente Kvaratskhelia vuole un congruo adeguamento di contratto dopo i due anni in azzurro, guadagna 1,2 milioni al Napoli e ha un contratto fino al 2027. Il Napoli non è intenzionato a cederlo e dopo l’addio di Osimhen vorrà farlo diventare il più pagato della rosa, ma bisognerà trovare un punto d’incontro. Il ds Manna non è in questo momento in Germania, ci andrà più avanti. Per guardare da vicino le gare dell’Europeo. E chissà magari anche per incontrare l’entourage di Kvaratskhelia. Ma è ovvio che a breve il passo dovrà essere mosso per trovare una soluzione”.

Il Napoli pronto a offrire 4-5 milioni a stagione

isognerà trovare un accordo sul nuovo ingaggio, ma le parti non si sono ancora incontrate e andrà spezzato il gelo che si è creato. Il Napoli proverà a fare un sacrificio, proponendogli un ingaggio di 4-5 milioni di euro a stagione e magari inserendo una clausola rescissoria non estremamente alta”

