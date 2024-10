Di Livio: «La Juve deve puntare su Thiago Motta per per costruire un nuovo progetto coi giovani» (Libero)

Cambiaso: è il nuovo Di Livio? «Mi piace molto. Sta facen- do benissimo, però assomiglia più a Torricelli come caratteristiche».

La Fiorentina perderà It liano a fine stagione. Su chi punterebbe come successore? «Credo che Vincenzo andrà al Napoli. Mi piacerebbe molto Juric. Alla Viola manca un po’ di veleno e carattere: Ivan potrebbe essere la figura giusta per infondere queste caratteristiche».