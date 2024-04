Amorim dello Sporting ha già un accordo con il Liverpool (Sky De). Il club smentisce

Secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport De (la versione tedesca di Sky Sport), il tecnico dello Sporting Lisbona Ruben Amorim ha già raggiunto un accordo con il Liverpool. Ricordiamo che la squadra inglese è attualmente allenata da Jurgen Klopp, il quale ha già annunciato il suo addio a fine stagione.

Il giornalista scrive: Può firmare un contratto fino al 2027. La trattativa per rescindere con lo Sporting è ancora in sospeso.

🚨News Rúben #Amorim | Been told there’s a verbal agreement in principle with Liverpool now!

➡️ Amorim wants to join #LFC next season and Liverpool was pushing for him in the last weeks

➡️ He can sign a contract until 2027 – confirmed!

Final negotiations with @SportingCP… pic.twitter.com/0Itu7IaJw7

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 9, 2024