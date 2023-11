Sky, De Laurentiis è di malumore a Castel Volturno

Il giorno dopo la sfida contro l’Union Berlino il presidente è arrivato a seguire gli allenamenti e dovrà fare i conti con le differenze economiche portare dal pareggio

È cominciato a Castel Volturno il giorno di lavoro per il Napoli dopo il pareggio rimediato contro l’Union Berlino in Champions ieri. Mentre Rudi Garcia lavora con la sua squadra con sessioni di scarico e video per analizzare quello che non ha funzionato in Champions League, il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno.

Gianluca di Marzio riporta che l’umore del presidente non è dei migliori dopo il pareggio che significa per il Napoli aver perso soldi e non avere ancora la matematica certezza della qualificazione agli ottavi

Malumore per Aurelio De Laurentiis che fa i suoi conti in una visione più ampia dal punto di vista economico (differenza tra vittoria e pareggio in Champions League) e di prospettiva, secondo quanto riportato da Domenico Modugno a Sky Sport. Passando al campo, oggi ci sarà il ritorno a Napoli di Victor Osimhen che si sottoporrà a controlli, così come Lobotka.

ilnapolista © riproduzione riservata