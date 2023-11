La risonanza ha escluso lesioni dei muscoli flessori. L’americano tornerà dopo la sosta contro la Fiorentina

Pulisic: esclusa lesione muscolare, è una contrattura. Di Marzio: ma salterà Lecce.

L’ecografia ha escluso lesioni muscolari per Pulisic calciatore del Milan che ieri sera è uscito anzitempo nel corso di Milan-Psg.

Gianluca Di Marzio sul suo sito scrive:

Una mano dietro la coscia, l’intervento dei medici, poi il cambio nei minuti finali della sfida che il Milan ha vinto 2-1 a San Siro contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Ora, però, tutto l’ambiente rossonero può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Christian Pulisic

Già nelle ore seguenti la fine dell’incontro filtravano sensazioni positive sull’infortunio dell’americano, sensazioni che adesso sono state confermate dagli esami ai quali l’attaccante rossonero si è sottoposto nella giornata odierna.

Pulisic infatti ha riportato solo una contrattura alla coscia sinistra: la risonanza infatti ha escluso lesioni dei muscoli flessori. Questo significa che Pulisic salterà sicuramente il Lecce sabato e gli impegni con la nazionale americana, ma ci sarà alla ripresa del campionato contro la Fiorentina.

I rossoneri affronteranno il Lecce, poi ci sarà la sosta per poi tornare a giocare a San Siro contro la Fiorentina. Il mese di novembre verrà chiuso dalla sfida interna contro il Borussia Dortmund. Gare importanti, nelle quali ci sarà anche l’americano. Pulisic che, ricordiamo, era rientrato proprio contro il Psg dopo un problema muscolare alla coscia sinistra accusa nella gara col Napoli.

Pulisic: la risonanza magnetica ha escluso lesioni muscolari ai flessori della coscia sinistra. Si tratta di una contrattura. La situazione dell’americano sarà monitorata giorno dopo giorno. @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) November 8, 2023

COSA HA SCRITTO IL GUARDIAN DI PULISIC

Il Milan ha bisogno di Pulisic dentro e fuori dal campo, scrive Nicky Bandini sul Guardian. Si tratta di un matrimonio redditizio sia per il calciatore che per il club, per il quale Pulisic è un valido strumento di marketing, proprio nel momento in cui la Serie A cerca di farsi strada nel redditizio mercato statunitense.

Pulisic non è il primo “Capitan America” a giocare in Serie A. Prima di lui ci sono stati Michael Bradley, Weston McKennie, Oguchi Onyewu, per citarne alcuni. Dall’inizio di questo decennio, sono stati dieci gli americani che hanno giocato in Serie A e quattro di loro, in questa stagione, nei due club italiani di maggior successo: Pulisic è arrivato al Milan dal Chelsea a luglio, subito dopo è stato seguito da Yunus Musah dal Valencia, mentre la Juventus ha ingaggiato Timothy Weah dal Lille, dando a McKennie un potenziale alleato. Ma i titoli dei giornali italiani, nelle ultime settimane, sono stati monopolizzati da Pulisic, che al suo debutto in Serie A ha segnato contro il Bologna dopo 21 minuti, battendo Skorupski con un brillante tiro da fuori area e ha contribuito anche a portare a casa il primo gol del Milan, segnato da Giroud. Pulisic ha segnato anche contro il Torino, nella vittoria del Milan in casa per 4-1.

