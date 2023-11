Inter e Juve pronte a ingaggiare Zielinski a gennaio, attirate dal colpo a parametro zero (Gazzetta)

Il rinnovo col Napoli stenta ad arrivare e i due club potrebbero farlo firmare già a gennaio per la prossima,a stagione

La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla situazione di Inter e Juve e sulle possibilità che si aprono per le due per rinforzare il centrocampo. In entrambi i casi esce il nome di Piotr Zielinski del Napoli. Oltre al tipo di gioco che il polacco garantisce, il motivo fondamentale per cui entrambe sono attratte dal centrocampista azzurro è la sua posizione contrattuale, infatti Zielinski non ha ancora formalizzato il rinnovo e la trattativa con De Laurentiis sembra essersi interrotta, il che porterebbe i due club a chiudere un affare a parametro zero

Il polacco, invece, dopo aver rinunciato ai soldi dell’Arabia Saudita (tanti, circa 15 milioni netti a stagione offerti dall’Al Ahli) per rimanere a Na- poli, ancora non ha trovato l’intesa col club per il prolungamento quadriennale: l’accordo sembrava vicinissimo ad agosto, ma la situazione è al momento in stand by, tanto che Juve e Inter stanno valutando la possibilità di metterlo sotto contratto già da gennaio ma per la prossima stagione, per un affare a costo zero.



Già nei giorni scorsi avevamo scritto della volata tra Juventus e Inter (l’Inter offre 4 milioni netti). Oggi Piotr guadagna 3,5 milioni netti e ha rifiutato un rinnovo al ribasso col Napoli. La mezzala polacca da gennaio sarà libera di firmare contratti con un terzo club. E della cosa avranno probabilmente discusso lo stesso Giuntoli e Bolek nel contatto avvenuto nelle scorse settimane. Napoli in estate aveva presentato a Zielinski un’offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione, un milione in meno dell’attuale stipendio, valida da subito. Il centrocampista era pure d’accordo per gli anni venturi, ma non a rinunciare già nell’immediato all’attuale emolumento. L’ingaggio attuale da 3,5 milioni non è un ostacolo insormontabile. Un problema, semmai, potrebbe essere la concorrenza sul polacco. A gennaio, se emergesse una candidata forte straniera. Mentre tra chi sarebbe felice di strappare il calciatore a zero c’è anche l’Inter, che ha già avuto a sua volta contatti con Bolek e potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno più commissioni all’agente.

