Il Napoli ha messo Lucas Beraldo nel mirino

Ha riportarlo il giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, Ekrem Konur. Gi osservatori azzurri lo avrebbero osservato durante la partita del San Paolo contro l’RB Bragantino

Il Napoli potrebbe pescare ancora in Brasile dopo avere acquistato in estate Natan dal Red Bull Bragantino. A riportare tale indiscrezione è Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale. Il settore scouting del sodalizio campano sarebbero rimasti particolarmente impressionati dalle qualità di Lucas Beraldo, difensore brasiliano classe 2003 del San Paolo durante la partita contro il Bragantino. Può giocare in difesa sia a destra che a sinistra ed è stato impiegato anche da mediano.

Ecco il messaggio del giornalista Ekrem Konur sui social: “Gli osservatori del Napoli hanno osservato Lucas Beraldo, 19enne giocatore brasiliano del San Paolo, durante la partita contro l’RB Bragantino”.

🔥 #EXCL | Napoli scouts watched Lucas Beraldo, the 19-year-old Brazillian player of Sao Paulo, during the match against RB Bragantino.

🇧🇷 🔵 #ForzaNapoliSempre 🔴 #SãoPaulo pic.twitter.com/JDN85JTUpd — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 9, 2023

Il calciatore potrebbe approdare alla corte del presidente Aurelio De Laurentiis, con ogni probabilità, soltanto nella prossima stagione. Il suo contratto con il San Paolo è piuttosto lungo e scadrà il trenta giugno del 2026. La sua quotazione si aggira sui sei milioni di euro.

ilnapolista © riproduzione riservata