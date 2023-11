Giuntoli è il volto più vero della rivoluzione decisa da Elkann (Corsport)

È arrivato in estate con la laurea d’architetto del calcio napoletano e ora ha aggiunto martello e scalpello per abbattere i costi

Giuntoli è il volto più vero della rivoluzione decisa da Elkann. Lo scrive il Corriere dello Sport che fa il punto sulla Juventus e su questa stagione in cui Allegri l’ha riportata al secondo posto nonostante le grane Pogba e Fagioli. Ragion per cui servono innesti in mezzo al campo.

Scrive il Corsport.

Il dt Giuntoli, il volto più vero della rivoluzione decisa da Elkann, è arrivato in estate con la laurea d’architetto del calcio napoletano e ora ha aggiunto martello e scalpello per abbattere i costi: già, la storia è questa, ma la stagione si sta facendo troppo interessante per non assecondare le necessità e la rotta di Allegri per tornare in Europa, in Champions.

Nomi: il talento scintillante dell’ucraino Georgiy Sudakov, 21 anni, stella dello Shakhtar; le qualità e la quantità di Khephren Thuram del Nizza di Farioli, 22 anni, fratello di cotanto Marcus, figlio minore di Lilian; le due fasi e il palleggio di Pierre-Emile Hojbjerg, 28 anni, trasformista del Tottenham. Il danese degli Spurs è una specie di simbolo del profilo che Giuntoli sta ricercando per soddisfare le richieste di Max: un giocatore in grado di recitare da mezzala ma anche da vertice basso; un centrocampista completo, interdizione e gestione, regia quando c’è da costruire.

LE SCUSE DOPO LA SCIVOLATA SESSISTA E MASCHILISTA DI GIUNTOLI

A Cristiano Giuntoli hanno fatto presente di aver detto una castroneria durante il Festival dello Sport, organizzato da Gazzetta dello Sport a Trento. Allora, il dirigente della Juventus, parlando con il presentatore dei calciatori e delle trattativa per acquistarli disse:

«Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi che sia quella giusta, ma quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira!». Una frase che trasuda sessismo a quintali. Le parole del dirigente bianconero però passarono in sordino. Allora il Napolista si accorse della brutta figura dell’ex dirigente del Napoli. Altrove non una parola sulla frase infelice di Giuntoli.

Sport Mediaset però riporta che Le Iene se ne sono accorte e hanno deciso di intervistare il diretto interessato. Infatti, la redazione di Mediaset ha pubblicato alcune anticipazioni dell’intervista concessa al programma di Italia 1.

“Le scuse del dirigente bianconero fatto parte di un servizio che andrà in onda martedì 31 ottobre, in prima serata nel programma ‘Le Iene’ su Italia1. «Ho fatto sicuramente un esempio infelice – ammette il ds bianconero ai microfoni delle Iene -, mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché – prosegue Giuntoli – credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere il maniera equa tutti i lavori che ci sono a fare. Io, in casa spesso cucino»“.

ilnapolista © riproduzione riservata