Verona-Napoli: Kvara e Politano i migliori, Cajuste si distingue per personalità e gamba

Le pagelle dei quotidiani. Sfilza di 7; 7,5 e 8. Kvara “riempie di sé la partita”, Politano la “sposta” e Cajuste “elegante, la spacca”

Ieri la vittoria per 3-1 del Napoli contro il Verona di Baroni. Tre punti che regalano un sospiro di sollievo a Garcia. Verona-Napoli quasi sempre dominata dagli azzurri, guidati da un ritrovato Kvara e da un Politano che rivuole la Nazionale.

Garcia ha scelto di schierare dal primo minuto di Verona-Napoli, Raspadori e non Simeone, visto l’infortunio di Osimhen. L’ex Sassuolo non ha timbrato il cartellino ma ha fornito l’assist per il primo gol e ha giocato parecchio per i compagni. Menzioni speciali anche per Politano, Cajuste e Meret. Diversi quotidiani si trovano d’accordo nel premiare il georgiano come il migliore della partita. Le pagelle del CorSport scrive:

“Il Napoli vede il doppio Kvara, che subisce il fallo sistematico, che si rialza, riparte, riempie di sé una gara che gli appartiene – 8“. E poi: “Cajuste 7,5: Spacca la partita, ballano in avanti e all’indietro: lo vedi, lo senti, lo ammiri nell’eleganza e per la saggezza. Avesse segnato su illuminazione di Raspadori, sarebbe stato monumentale. Ma ci va vicino“.

Politano determinante, 7 per lui: “La sposta lui, con quel sinistro che diventa un uncino. Gol e assist, perché meglio abbondare“. 7 anche per Meret.

La Gazzetta premia Politano con un 7,5: “Il gol che stappa la partita è una volée di qualità. Poi due assist per Kvara e tanti scatti che lo costringono a uscire con i crampi. A quota 4 reti, ha già segnato più che nello scorso campionato“. Nel centrocampo azzurro, il migliore è Cajuste: “Tiene alti intensità e rendimento per tutta la sfida. Va anche due volte con pericolosità al tiro – 7“.

Libero concorda con la Gazzetta: “Politano 8: con 4 reti e 2 assist è l’uomo-gol del Napoli, diventato imprescindibile rispetto alla passata stagione. A Verona sblocca il risultato e poi manda due volte in porta Kvara“. Dietro l’italiano, c’è il georgiano: “7,5 – il Verona gli rende il compito fin troppo facile, lasciando prateria. Il georgiano se le prende tutte e segna una doppietta alternando sinistro-destro“. E su Cajuste: “si distingue per personalità e gamba, non fa rimpiangere Anguissa. Le scivolate da dietro sono il marchio di fabbrica, sfiora anche il gol due volte – 7“.

