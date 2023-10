Valdano: «Real in difficoltà, ha rimediato grazie a Bellingham e Vinicius»

L’argentino a Movistar TV soddisfatto per la vittoria del Real Madrid contro il Napoli, ma anche preoccupato per i troppi momenti di difficoltà

Dopo la sfida di Champions tra il Napoli di Rudi Garcia e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, vinta da questi ultimi col risultato di 3-2, Jorge Valdano ha espresso grande soddisfazione per la prestazione e in particolare per quelle di Vinicius jr. e Bellingham, ma si mostra preoccupato per un dato da non sottovalutare.

L’argentino a Movistar TV ha spiegato:

«In queste partite è normale che ci siano fasi in cui soffri l’avversario. Nel primo tempo il Real Madrid ha rimediato grazie a un Bellingham magistrale e a un Vinícius che ha fatto il Vinicius. Ma per l’ennesima volta la squadra si è trovata in svantaggio»

Un’annotazione su Ancelotti: gioca senza centravanti e con un calciatore (Bellingham) fortissimo ma senza ruolo. Plasma il Madrid come un alchimista. È l’unico sarto in grado di confezionare un vestito su misura per l’inglese. Altro che gestore, è un allenatore formidabile.

Al minuto 34 il gol del 2-1 di Bellingham una sorta di Di Stefano contemporaneo, un calciatore che non ha ruolo e che solo con Ancelotti può andare a nozze. Parte dalla tre quarti di campo, Anguissa preferisce non sgambettarlo e non si capisce perché, lui entra in area, si libera di Ostigard e segna. Fin troppo facile.

Al fischio finale il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Sky

«È stata una partita difficile combattuta. Non siamo partiti bene e abbiamo incassato un gol che si poteva evitare. Abbiamo giocato molto bene nella prima fase, poi un momento di sofferenza dopo il calcio di rigore molto dubbio. Modric ha permesso di controllare »

Questo diceva a Turpin?

«Gli ho detto che non è rigore perché la regola dice che in un rimbalzo è difficile, sono rigori che non si fischiano soprattuto in Champions»

Valverde sul gol

«Dire che è autogol di Meret sembra assurdo, Valverde ha fatto un tiro incredibile. Valverde è un grandissimo giocatore che ha anche questo tiro formidabile, quanti gol farà non è importante»

Bellingham?

«Quello che stupisce è che ha 20, mostra qualità di talento ma soprattuto di personalità a soli 20 anni».

