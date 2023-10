Schira: «De Laurentiis in azione per provare a portare Conte in azzurro»

Su Twitter conferma che il presidente del Napoli si è scatenato e ha un solo obiettivo, convincere Conte a venire al Napoli per sostituire Garcia

Il presidente del Napoli è partito, si è scatenato alla ricerca di un sostituto di Rudi Garcia che lo ha deluso. Ma il presidente non vuole un sostituto qualsiasi, vuole Antonio Conte, ha deciso. Se no dovesse riuscire a convincerlo, continuerebbe con l’attuale tecnico francese. Nella giornata di oggi si ricorrono le voci su un possibile incontro tra il presidente azzurro e Conte, nessuna conferma ovviamente.

A Radio Kiss Kiss Napoli, De Maggio ha parlato di quelle che dovrebbero essere le richieste di Conte:

«Conte non ha chiesto a De Laurentiis garanzie economiche, ma garanzie tecniche. Chiede pieni poteri a Castel Volturno, non vuole alcuna intromissione in questo senso. Per il resto, l’allenatore salentino sarebbe molto tentato dal venire a Napoli sia per la tifoseria, che gli trasmette una certa voglia, sia per la squadra, che ritiene fortissima. Intanto l’allenamento di oggi dovrebbe essere diretto da Rudi Garcia e ci vuole prudenza».

A Sky Massimo Ugolini

«Non è assolutamente semplice, uno spiraglio Conte lo ha lasciato aperto, ovvio che De Laurentiis è intenzionato a mettere sul tavolo tutta la sua capacità persuasiva per convincerlo. Il rapporto tra i due è anche buono, è sempre stato un allenatore che il club ha pressato. È l’unico profilo giusto individuato per la successione a Garcia che ha deluso, deludente anche l’ultima prestazione contro la Fiorentina»

Intanto Nicolò Schira su twitter

Avviati i contatti tra il Napoli e Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis in azione per provare a portare il tecnico salentino in azzurro.

