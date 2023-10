Salernitana: Sousa esonerato, si avvicina Filippo Inzaghi (Fabrizio Romano)

Paulo Sousa non è più l’allenatore della Salernitana, fatale la sconfitta contro il Monza di domenica. Manca solo l’ufficialità, poi il club comunicherà il nuovo allenatore.

Ogni indizio porta a Filippo Inzaghi, lo conferma anche Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter (X).

🇵🇹 Salernitana have decided to fire the manager Paulo Sousa with immediate effect. He’s set to be sacked.

Filippo Inzaghi will be appointed as new head coach, Salernitana have decided. pic.twitter.com/35PrmeZ29W

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2023