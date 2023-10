“Eppure aveva attirato l’Inghilterra in quel tipo di lento e vuoto accumulo da cui di solito arriva poco di buono. Non ci fosse stato Bellingham…”

Ci ha pensato Bellingham. Ma l’Italia per un po’ ha spaventato Wembley e la fortissima nazionale inglese. Il Guardian scrive che quella di Spalletti “è una pallida imitazione di molte squadre che l’hanno preceduta, ma avevano attirato i padroni di casa in quel tipo di lento e vuoto accumulo da cui di solito arriva poco di buono”.

Anzi, ad un certo punto Wembley “stava per cedere a un nervosismo familiare e inquietante, un’ondata di insoddisfazione che cresceva mentre i difensori inglesi passavano la palla davanti a un centrocampo statico. L’Italia aveva iniziato come rassegnata al bullismo ma ora, con un gol in vista e con il vento palpabile nelle vele, sembrava avere i giocatori di Gareth Southgate dove volevano”.

Invece è arrivato il “Bellingham burst”: “al termine di una corsa che ha decimato la sala macchine dell’Italia e trafitto il cuore della difesa, ha teso ogni nervo per andare in punta di piedi davanti a un affondo di Giovanni Di Lorenzo e guadagnarsi il rigore che ha dato il via a un totale di resto più edificante. Aveva semplicemente servito un antipasto. Il secondo gol dell’Inghilterra è stato un trionfo: un eccezionale gol difensivo e offensivo allo stesso tempo, apparentemente costruito appositamente per mostrare ogni attributo positivo dei suoi artefici”. “Bellingham ha acceso i postbruciatori”.

