Postecoglou interrotto da Happy Days nella conferenza stampa, e se la ride VIDEO

Un reporter ha interrotto l’allenatore con la suoneria del telefilm, il tecnico ha risposto con un sorriso e un inglese “Oh my gosh!”

Durante la conferenza stampa del Tottenham, Ange Postecoglou, allenatore degli Spurs, era impegnato a rispondere alcune domande sulla prossima sfida contro il Luton Town, finché non è stato interrotto. The Sun ha condiviso l’ironica scena sui social:

“Postecoglou è stato interrotto da un giornalista che ha fatto partire il classico Happy Days come suoneria in una conferenza stampa”.

Tottenham boss Ange Postecoglou is left stunned as reporter plays classic Happy Days theme tune in press conference 😂😂 pic.twitter.com/3zZUnCW9hN — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 6, 2023

Ancora più ironica è la reazione dell’allenatore che sorride, si copre la fronte con una mano e bisbiglia un inglese “Oh my gosh!”, che si può tradurre con l’italiano “Oh signore!”.

Il Tottenham è secondo in classifica e Postecoglou è promosso dai media inglesi. Per i giornali l’allenatore è competente ed è merito suo se gli Spurs sono secondi in classifica. La Premier League ora ha una concorrente in più, quasi a dimostrazione del fatto che questo allenatore vuole cancellare il soprannome di eterni secondi.

Sul Napolista è analizzato così il grande cambiamento del nuovo allenatore che guida Vicario e Udogie:

“A livello tattico Postecoglu è ripartito da un 4-2-3-1 flessibile, suo marchio di fabbrica a Glasgow, con la coppia Yves Bissouma-Pape Sarr a fare da cerniera davanti alla difesa e lasciare che il quartetto d’archi in attacco possa fare il suo e sfruttare ogni pertugio disponibile. Detto del portiere, ma parlando ancora di italiani, Destiny Udogie sembra essersi già preso il posto da titolare fisso a sinistra in difesa. L’allenatore l’ha particolarmente lodato dopo la gara contro l’Arsenal per aver dominato a tutta fascia chiudendo fortissimo nonostante un cartellino giallo, ma dovrà gestire al meglio il nostro talentino per non bruciarlo se le prestazioni dovessero calare”.

