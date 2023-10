Napoli, Olivera ed Elmas hanno svolto lavoro personalizzato in campo

I ragazzi di Garcia già in campo per preparare la partita di Champions contro l’Union Berlino. Terapie per Osimhen, Anguissa personalizzato in campo

Dopo la vittoria di Verona che ha dato respiro a Garcia, il Napoli si ritrova al Konami Training Center di Castel Volturno. Bisogna preparare la sfida di Champions contro l’Union Berlino di martedì sera. Sono sicure le assenze di Anguissa e Osimhen, ma a loro si aggiungono anche Elmas e Olivera.

Dal report diffuso dal club infatti si legge del lavoro personalizzato per il terzino uruguaiano e per il macedone. Già il ds Meluso nel pre-partita di Verona-Napoli. Per Osimhen ancora terapie, mentre Anguissa ha svolto parte del lavoro in campo.

Di seguito il report:

“Dopo il successo a Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’Sscn Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Union Berlino in programma martedì all’Olympiastadion alle ore 21 per la terza giornata di Champions League.

La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri al Bentegodi.

Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, hanno svolto attivazione, lavoro tecnico e partitina a campo ridotto.

Olivera ed Elmas hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Osimhen. Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo“.

«La serenità la troviamo dentro il nostro centro sportivo. Abbiamo la cultura del lavoro, i nazionali sono arrivati da pochi giorni e abbiamo avuto diversi infortuni tra i quali si è aggiunto Elmas che ha subito qualche postumo da queste partite. Noi siamo sereni. Cerchiamo di isolarci dal resto delle voci».

«Sicuramente, ieri prima della conferenza stampa abbiamo diramata un comunicato in cui specificavamo che nelle prossime settimane ci sarà, con serenità, un confronto con l’entourage del giocatore. Fa parte del gioco, le trattativa si allungano e si accorciano. Un po’ di tempo di vuole».

