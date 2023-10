L’editore di Dillinger: «Corona un collaboratore, se dovesse esagerare gli chiederò di allontanarsi»

Il quotidiano Domani fa luce su Andrea Betrò, socio unico di Dillinger Srl, e su alcune sue vecchie conoscenze poco trasparenti

Corona è l’ariete di Dillinger, quello che buca lo schermo di tv, tablet e smartphone e porta in pubblica piazza il lavoro dei collaboratori del sito di informazione di cui fa parte l‘ex re dei paparazzi.

Ieri Corona ad Avanti Popolo ha spiegato chi scommetteva, come e quando. Ad occhio e croce, però, mancano ancora una ventina di nomi di calciatori che scommettono. Lui stesso aveva detto al Corriere della Sera che potava fornirne 50. Forse Dillinger ci sta ancora lavorando. Ma chi lo sta facendo concretamente se lo chiede il quotidiano Domani. In altre parole chi c’è dietro, o accanto, Corona:

“Il socio unico di Dillinger Srl è un commercialista, sconosciuto ai più: originario di Vibo Valentia, in Calabria, si chiama Andrea Betrò. Betrò è anche il socio dell’azienda Montecarloadv, insieme a Pubbliemme, la società dell’editore di LaC, emittente calabrese. Montecarlo si dovrebbe occupare della pubblicità, ma non è ancora attiva“.

Non esistono indagini a carico di Betrò, ma il suo nome compare “in alcuni atti giudiziari riguardanti le infiltrazioni dei clan nel settore petrolifero“. Senza contare che, ammesso anche da Corona stesso, sul suo canale Telegram sono diverse le promozioni e i consigli su alcune puntata. Tutto legale, si difende.

Tornando a Dillinger:

“Luca Arnau è il direttore responsabile della testata, già guida di molte riviste di gossip. Corona non è l’azionista di Dillinger. I soldi li mette Betrò. Capitale sociale da 10 mila euro, è stata costituita a Roma il 19 luglio 2023. Il nome di Betrò compare in alcuni atti di due anni fa sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta e della camorra nel settore petrolifero. Betrò è citato anche in una segnalazione della Banca d’Italia su alcune operazioni sospette riconducibili in particolare ad Antonio Di Fazio, l’imprenditore della Milano bene, di recente condannato per violenza sessuale, e Mauro Russo, quest’ultimo in passato condannato in via definitiva per fatti di camorra“.

A Domani le parole di Betrò:

«Corona è collaboratore di Athena con la quale la mia Dillinger ha un contratto. Ho fatto questo investimento perché volevo una rivista di gossip, non mi aspettavo questo inizio e questo scoop. Corona l’ho conosciuto tramite Arnau. Se dovesse eccedere ed esagerare gli chiederò di allontanarsi. Vediamo come andrà in Rai e poi tireremo le somme».

