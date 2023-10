Il Napoli deve capire l’importanza delle relazioni con gli uomini che hanno scritto la sua storia (Bbc)

I dubbi sulle capacità relazionali di De Laurentiis. Prima Spalletti e poi Osimhen: “Il club non ha ricambiato il suo amore per il Napoli”

Alla vigilia di Napoli-Real Madrid, gli azzurri tornano sotto i riflettori europei. Ieri il punto finale sulle ultime controverse vicende che hanno colpito tutto l’ambiente azzurro. Osimhen che con una dichiarazione sui propri profili social ha assicurato l’assenza di qualsivoglia problema con Napoli e tutti i tifosi della squadra campione d’Italia.

Di questa storia rimangono le opinioni e le valutazioni a posteriori. Di certo, quella più semplice e banale riguarda la gestione della “crisi” comunicativa (perché di questo si tratta) da parte dell’azienda Napoli guidata da De Laurentiis. Poi ci sono valutazioni forse più autorevoli, come quella della Bbc:

“Osimhen, il miglior attaccante di cui il Napoli si è vantato da decenni, ha scattato quasi tutte le foto di se stesso con la maglia del Napoli dal suo account Instagram. Il Napoli può incolpare solo se stesso. Il Napoli ha rilasciato un comunicato in cui «dichiara esplicitamente che il club non ha mai avuto intenzione di offendere o prendere in giro Victor Osimhen, che è una risorsa per il club». Un bene. Concludevano con: «Se Victor si è offeso in qualche modo, questo non era affatto nelle intenzioni del club». Difficilmente le scuse che ci aspettavamo”.

E ancora:

“Il suo contratto scade a giugno 2025 e nonostante le trattative per il rinnovo estivo non è mai stato firmato nulla. Può essere una risorsa per il club, ma rappresenta molto di più per i tifosi e i suoi compagni di squadra. Osimhen fu il primo a credere allo scudetto. Fu lui l’uomo che piantò il seme culminato in una stagione da ricordare per i partenopei. Ha spinto il Napoli più lontano di quanto immaginasse fosse possibile. Ha festeggiato selvaggiamente a bordo campo quando Simeone ha segnato il gol vittoria contro la Roma, ha sollevato il mento a Kvara quando ha sbagliato un rigore contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, ricordandogli di tenere la testa alta.

Purtroppo, il suo stesso club non gli ha concesso lo stesso amore. Il club ha fatto abbastanza per trattenerlo? È ora che il Napoli capisca l’importanza delle relazioni e come restituire qualcosa agli uomini che hanno scritto la loro storia“.

