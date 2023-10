Garcia, nessun dubbio di formazione per Napoli-Real Madrid

MediasetSport riporta che, nonostante l’avversario ostico, il tecnico del Napoli, ha già chiara la strategia e gli undici con cui scendere in capo

Il Napoli e il Maradona sono pronti per l’arrivo del Real Madrid che domani affronterà la formazione di Garcia per la seconda partita di Champions League del girone C.

Il Napoli viene da due importanti vittorie in campionato, contro Udinese e Lecce che hanno riportato la formazione azzurra a ritrovare la forma e anche la convinzione che li ha fatti vincere lo scudetto nella passata stagione. Il Real Madrid arriva invece con qualche problema in difesa, dove Ancelotti dovrà fare a meno di pedine importanti come David Alaba, Éder Militao, Thibaut Courtois e Arda Güler

Di certo l’avversario è ostico e il tecnico azzurro sarà obbligato a chiedere gli straordinari a Ostigard e Natan per via degli infortuni di Juan Jesus e Rrrahmani, ma come riporta MediasetSport, Garcia è già pronto e convinto delle sue scelte di formazione

“Viste anche le scelte obbligate nessun dubbio di formazione quindi per l’allenatore francese, che conferma il centrocampo composto da Lobotka, Anguissa e Zielinski e rilancia dal primo minuto Politano, che si sistemerà sulla destra del tridente completato da Osimhen e Kvaratskhelia”

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Fran Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu. Allenatore: Carlo Ancelott

