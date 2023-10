De Laurentiis potrebbe avere improvvisi su Garcia ripensamenti durante la sosta

La Gazzetta: al momento il tecnico resta alla guida del Napoli, ma potrebbe essere esonerato anche prima della ripresa del campionato

L’ennesima sconfitta contro la Fiorentina ha aperto ufficialmente una crisi in casa Napoli. Sotto la lente il lavoro del tecnico Rudi Garcia che, in questi due giorni ha seriamente rischiato il licenziamento.

Ci sono stati diversi faccia a faccian ricorda la Gazzetta dello Sport, tra il presidente e il tecnico francese, prima che De Laurentiis decidesse di aspettare ad esonerare Garcia

“Per questo si è deciso di aspettare qualche partita, per dare a Garcia un’ultima chance di riprendere in mano la squadra e traghettarla fuori dalla tempesta. Nulla è ancora compromesso, almeno se parliamo di obiettivi minimi. Certo è che vedere il Napoli già a sette punti dalla vetta non fa bene all’orgoglio del club, abituato con Spalletti a partenze sprint, fatte di risultati e spettacolo. L’era Garcia è cominciata da tre mesi, ma sembra passata una vita da Spalletti. E il Napoli che esce tra i fischi – senza un’anima, senza gioco, con cambi cervellotici – non piace a nessuno, a partire dal suo presidente: per questo non si possono escludere del tutto improvvisi ripensamenti durante questa pausa: il popolo dei social, ieri, era schierato tutto per la rivoluzione immediata, De Laurentiis, invece, non vuole ragionare di pancia ma tiene aperta ogni possibilità”.

