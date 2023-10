De Laurentiis ha già deciso di sostituire Garcia, aspetta solo il partner giusto (CorSport)

Le parole di ieri del presidente non sono un esonero ma sono un chiaro segno di delegittimazione del tecnico del Napoli

Il Corriere dello Sport ritorna oggi sulle parole pronunciate ieri dal presidente De Laurentiis alla Luiss, sono le prime dopo la sconfitta contro la Fiorentina e, anche se non ha ufficialmente esonerato l’allenatore del Napoli Garcia, hanno il sapore di una delegittimazione

“Aurelio De Laurentiis non ha comunicato l’esonero di Rudi Garcia, ma il discorso pronunciato ieri a Roma con il piglio di chi ha già deciso e aspetta soltanto il momento opportuno e il partner opportuno per ricominciare ha il senso della delegittimazione, della sfiducia, della critica, dell’autocritica e di un qualcosa che assomiglia molto a un congedo”

De Laurentiis è stato chiaro, non ha usato giri di parole nelle sue dichiarazioni su Garcia «Con Garcia sto vivendo un momento no. Quando prendi un tecnico che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a chiunque altro. L’unica responsabilità che ho, oltre ad aver scelto l’allenatore, è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle».

Quello di De Laurentiis, prosegue il Corriere dello Sport è stato un atto di profonda umiltà e un’analisi lucidissima del momento di difficoltà del Napoli e di come affrontarlo

“Quello di De Laurentiis è un atto di umiltà e di autorità. Una presa di coscienza, una sequenza lucidissima: nessuna sparata, niente esagerazioni o strali isterici. Nell’editto firmato da Aurelio dopo l’intervento alla “Luiss Carlo Guidi” di Roma in occasione del convegno firmato “inpiù” c’è tutta l’essenza del momento estremamente complesso e delicato del Napoli. E di Rudi Garcia, allenatore delegittimato pubblicamente ieri”

Sempre ieri il presidente aveva detto

«La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Testa bassa, pedalare e lavorare. La vita è vita. Panta Rhei, tutto scorre, si vedrà».

