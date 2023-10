Conte corteggiato dalla Roma, si parla persino di un pre-contratto

I Friedkin lo hanno individuato per la successione di Mourinho che a fine stagione lascerà. «Ma non in corsa», ha detto Conte alla Rai

Antonio Conte è corteggiato anche dalla Roma (non a caso ne ha parlato a “Belve”), si è parlato persino di un pre-contratto con i Friedkin per il dopo Mourinho. Ricordiamo che lo Special One è stato sull’orlo dell’esonero dopo la sconfitta per 4-1 in casa del Genoa. Quindi il tecnico leccese ha accarezzato l’idea di sedere sulla panchina romanista, lo ha confermato, ma non vuole farlo a stagione in corso. I Friedkin lo hanno individuato per la successione di Mourinho che a fine stagione lascerà la capitale al termine del suo triennio.

Non a caso l’ex ct della Nazionale, che la scorsa settimana è sembrato a un passo dal Napoli, ha parlato a “Belve” sia della società azzurra sia di quella giallorossa.

“Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono . Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”.

Come riporta il Corriere dello Sport:

Infine, Conte parla anche del rapporto con Mourinho. Quando Francesca Fagnani ricorda a Conte di aver detto una volta a Mourinho: “Vediamoci in ufficio” con tono minaccioso, Antonio commenta così: “Io vengo dalla strada, non se lo dimentichi mai”. Per sapere tutti gli altri retroscena non resta, a questo punto, che aspettare domani.

ALTRE DICHIARAZIONI DI CONTE

La Gazzetta prima rivela un’indiscrezione su Conte che domani sera sarà ospite a Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, poi però la cancella.

Nel fulmineo articolo della Gazzetta si leggevano alcune dichiarazioni di Conte:

Il riferimento è ovviamente alla possibilità di allenare il Napoli. Conte in queste settimane è stato vicino proprio al club di De Laurentiis. Presidente e allenatore hanno anche parlato di questa possibilità. Tuttavia Conte ha smentito le voci affermando più volte di voler stare con la sua famiglia.

Probabilmente all’allenatore salentino non piace l’idea di subentrare ad un altro allenatore.

Poi Conte racconterebbe del suo addio alla Juventus:

«Quello di cui mi sono un po’ pentito è quello alla Juve dopo tre anni. Sai quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… decisi poi di andare via».

Antonio Conte al festival della Gazzetta aveva chiuso il suo intervento ribadendo la sua scelta di non tornare subito ad allenare.

«Sono uscite voci di mercato. Ho ancora bisogno di dedicare un po’ di tempo a me stesso, alla mia famiglia. C’è mia figlia che sta diventando donna, ha 16 anni. Al Tottenham sono andato da solo, sono stato in albergo. La mia è una scelta di vita, mi sento di proseguire questo percorso e poi un domani ricominciare a pronto a dare battaglia, sarà molto dura per gli altri».

E sul suo profilo Instagram aveva scritto:

«Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia».

