Clamorosa simulazione di Carrasco, il video diventa virale

In Saudi League l’ex Atletico Madrid ha dato vita a uno show accasciandosi al suolo come se avesse subito un diretto di Muhammad Alì

Clamorosa la simulazione di Carrasco nel recupero del primo tempo di Al Hilal-Al Shabab di Saudi Pro League. L’ex Atletico Madrid Yannick Carrasco (ora in forza all’Al Shabab) lotta per il pallone con l’avversario Ali Al Bulayhi, nei pressi della linea di bordo campo. Il belga rallenta la corsa del giocatore dell’Al Hilal con una spallata e guadagna il fallo laterale. A quel punto Al Bulayhi raccoglie il pallone e, forse innervosito dalla precedente spallata, lo spinge (un appoggio decisamente non violento), sul petto di Carrasco.

Il calciatore a questo punto si gira verso il direttore di gara (come per sincerarsi che abbia visto il gesto) e contemporaneamente si accascia al suolo come se avesse subito un diretto di Muhammad Alì, con annesso urlo di dolore di rito. Il grande show di Carrasco è seguito dalla totale sicurezza dell’arbitro che ammonisce il giocatore della squadra avversaria, come se fosse stato lui responsabile del fallo.

La simulazione è considerata da molti tifosi uno dei gesti più brutti e antisportivi che si possano vedere su un campo da calcio. Nonostante questa concezione, non è raro vedere calciatori che – nelle situazioni più disparate – fingono di aver subito colpi duri per ottenere qualche vantaggio, che sia una punizione, un calcio di rigore o semplicemente un cartellino per un giocatore avversario.

Il video è stato uno dei più condivisi e derisi sui social. La commedia, tuttavia, va oltre la pallonata che ha subito il giocatore e la successiva finta.

La partita, inoltre, non è stata una grande prestazione nel complesso.

Al Hilal-Al Shabab, ha visto un rigore sbagliato da Neymar nel primo tempo e i successivi goal di Koulibaly e Mitrovic nella seconda metà. Poi un cartellino giallo e la simulazione di Carrasco che ha conquistato il web, anche se ironicamente.

Nella sua carriera Carrasco ha giocato con diversi club, come Monaco e Atletico Madrid, ma ha spesso alternato le presenze nei club europei ai club dell’estero. Era tra i giocatori che avevano lasciato l’Europa per un grande stipendio, come gli 11 milioni che pagava il Dalian per le sue prestazioni o quelli che guadagna ora, 15 milioni annuali, in Arabia. Nella sua personale bacheca trofei si trovano solo due premi: lo scudetto di seconda lega francese, vinta con il Monaco, e la Liga vinta con i colchoneros, dove ha totalizzato più di 200 presenze.

Di seguito è possibile leggere i tanti commenti sul gesto antisportivo del calciatore:

