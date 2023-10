Caressa assente al club di Sky per un mese, va a Pechino Express con la figlia

Caressa: «Non ho mai saltato una domenica di campionato per 35 anni. Sto già studiando il vietnamita. Non potevo dire di no»

Da stasera non c’è Fabio Caressa al Club di Sky appuntamento ormai tradizionale della domenica sera. Lo ha annunciato Caressa stesso a a Radio Deejay:

Caressa, insieme a sua figlia Eleonora, parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express che si svolgerà in Vietnam.

«Dopo 35 anni prendo un mese sabbatico, la prossima (quella della scorsa settimana, ndr) è la mia ultima puntata per un mese. Non ho mai saltato una domenica di campionato per 35 anni. Sto già studiando il vietnamita. Se ti propongono un viaggio così con tua figlia, dici no?», ha detto.

Perciò stasera su Sky troverete Fabio Tavelli che lo sostituisce. Gli ospiti in studio sono gli stessi: Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles.

