Cajuste: «Il video su Osimhen? Strana situazione, sono rimasto un po’ sorpreso. Non posso dire altro»

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al portale sportivo Sportbladet. Tra gli argomenti trattati anche la situazione a Napoli e il rapporto con il tecnico Rudi Garcia:

Contento dell’inizio al Napoli?

«Molto. L’umore cambia praticamente ogni settimana, a seconda del risultato. Non solo all’interno del club, ma anche in città. Se ti trovi in ​​un bar dopo una sconfitta, l’accoglienza non è la stessa che dopo una vittoria. Lo puoi sentire immediatamente».

Il rigore causato alla prima presenza:

«Non potrà andare molto peggio, suppongo. Le aspettative sono molto alte. Ma per quanto mi riguarda, sento che mi sto appassionando sempre di più e mi sento come se stessi sviluppando abbastanza rapidamente».

Il portale sottolinea come oggi “Rudi Garcia è stato segato dal presidente schietto del Napoli Aurelio De Laurentiis” (traduzione letterale):

«Mi piace Rudi García, è un grande allenatore. È stato molto utile. Lui è francese e io vengo dalla Francia, quindi comunichiamo in questo modo. Per me è una sicurezza avere un allenatore così».

A Napoli i problemi derivano anche da alcune situazioni extra campo, come il video TikTok su Osimhen:

«Strana situazione. Non seguo molto sui social, quindi l’ho sentito da altri. Ne sono rimasto un po’ sorpreso, ma non ci ho pensato più. Avevo così tanto altro su cui concentrarmi. E’ una situazione strana considerando che si tratta del proprio giocatore. Non posso dire altro».

Cajuste rivela che in squadra ne hanno parlato:

«Parliamo un po’, ovviamente. Ma c’è sempre molto altro da fare e subito dopo abbiamo affrontato il Real Madrid. C’è così tanto altro da fare e siamo andati avanti rapidamente. Se accadesse a me? Probabilmente potrei rispondere solo se accadesse, ma è chiaro che non sarei stato molto felice».

