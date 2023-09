Ziliani: «Sarri ha dato una severa lezione a Garcia»

Sui social: «Sarri ha giocato con Garcia al gatto con il topo. Il successo della Lazio è stato alla fine più netto di quanto dica il punteggio»

Paolo Ziliani ha commentato sui social la brutta sconfitta del Napoli contro la Lazio di Sarri

“Nessun dubbio che Luis Alberto e Anderson, con l’aggiunta di Guendouzi da quando, al minuto 65′, è entrato in campo al posto di Kamada, siano stati gli artefici della sorprendente ma meritata vittoria della Lazio al Maradona avendo giocato una partita in continuo stato di grazia; ma di certo, spostando l’obiettivo dal campo alla panchina, Sarri ha dato stasera una severa lezione a Garcia in una partita che più passava il tempo e più vedeva il Napoli incartarsi e la Lazio dilagare. Anche se i gol del possibile 3-1 segnati da Zaccagni prima e Guendouzi poi sono stati annullati – giustamente – per fuorigioco, il successo della Lazio è stato alla fine più netto di quanto dica il punteggio. Le ficcanti avanzate, veri e propri assalti all’arma bianca, proposte per tutti i 98 minuti dai ragazzi di Sarri, sempre in verticale e eseguite e rifinite in punta di fioretto in particolare da Anderson e Luis Alberto sono state da applausi a scena aperta e hanno progressivamente mandato nei matti la difesa del Napoli, irriconoscibile in Rrahmani e Juan Jesus e a volte, quand’era in fase di ripiegamento, anche in Anguissa. La stupenda copertura assicurata davanti alla difesa da Cataldi, un po’ il Krunic della Lazio, e l’ottima organizzazione difensiva laziale hanno via via asfissiato le iniziative del Napoli costringendo persino Osimhen a dibattersi in una progressiva impotenza; ma soprattutto hanno permesso ad Anderson, Luis Alberto, Zaccagni e Kamada di riversarsi a mo’ di pirati sullo scafo del comandante Garcia e di dar vita a scorrerie senza fine. Alla fine il bottino è stato massimo: 3 punti portati a casa col Napoli costretto a più riprese ad alzare bandiera bianca per non colare più rovinosamente a picco. È stata una sorpresa? In parte sì. Perchè la Lazio aveva avuto una partenza da brivido (due sconfitte con Lecce e Genoa) mentre il Napoli sembrava in grado di prendere il largo con la disinvoltura e la facilità mostrate nel campionato scorso. Invece, Sarri ha giocato con Garcia al gatto con il topo e i graffi che hanno fatto male sono arrivati da Luis Alberto e Kamada, con le sontuose assistenze di Felipe Anderson e la superba prova, sia pure solo per l’ultima mezzora, del nuovo arrivato Guendouzi che promette di diventare in mano a Sarri un rinforzo di eccellenza assoluta”

