Su Demme due club turchi, ma l’ingaggio è alto e il Napoli vuole 2 milioni (Schira) 

Diego Demme non sarà della Fiorentina ma potrebbe ugualmente lasciare il Napoli nei prossimi giorni. Secondo quanto scrive, infatti, Nicolò Schira su Twitter, Demme è contesto tra due club turchi che hanno manifestato il loro interesse sul centrocampista del Napoli. Il problema è l’ingaggio alto di Demme, di 3,3 milioni ed il fatto che il Napoli non solo non è disposto a concedere una buonuscita per il suo giocatore, ma chiede anche un piccolo compenso di 2 milioni per la sua cessione.

Schira scrive:

«Diego Demme potrebbe partire da Napoli nei prossimi giorni. 2 club turchi hanno già mostrato interesse per lui, ma il suo stipendio è alto (€ 3,3 milioni) e il Napoli non dà la buonuscita e chiede un piccolo compenso (2 milioni)».

Diego #Demme could leave #Napoli in the next days. 2 Turkish clubs have already shown interest in him, but his salary is high (€3,3M) and Napoli don’t give a severance -pay and ask a little compensation (2M). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 1, 2023