Sonego vede il baratro, annulla quattro match-point e poi vince. L’Italia batte il Cile

Giornata delle rimonte in Coppa Davis dopo quella di Arnaldi. Adesso serve anche il terzo punto del doppio purtroppo senza Fognini

È cambiato tutto nel giro di poche ore. In Coppa Davis l’Italia, battuta dal Canada delle riserve, ha lasciato il posto a un’altra Nazionale: quella delle rimonte. Prima Arnaldi vince in tre set dopo aver perso il primo. Sonego fa addirittura meglio. Nel senso che annulla quattro match-point nel secondo set al cileno Jarry e vince al terzo: 3-6 7-5- 6-4.

L’Italia si porta così sul 2-0 contro il Cile. Ha vinto ma è necessario vincere 3-0 e quindi portare a casa il punto del doppio. Doppio dove, per masochistica scelta del capitano Volandri, non abbiamo Fognini. Giocheranno Sonego e Musetti.

In ogni caso l’Italia ha almeno salvato la faccia. Bello vedere Berrettini in tribuna a tifare per gli azzurri.

