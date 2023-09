Nazionale: Chiesa si ferma in allenamento. Anche Raspadori tra i candidati a sostituirlo

Lo juventino sarebbe partito titolare. Se non dovesse recuperare, il favorito sembra Zaccagni ma ci sono anche Raspa, Zaniolo e Gnonto

Nazionale: Chiesa si ferma in allenamento, problemi agli adduttori.

Problemi per Spalletti in vista dell’esordio di domani sera con la Nazionale contro la Nord Macedonia. Federico Chiesa si è fermato in allenamento per un risentimento agli adduttori. Chiesa avrebbe fatto parte del tridente d’attacco con Immobile e Politano. Adesso bisogna vedere se l’attaccante della Juventus recupererà, altrimenti Saplletti dovrà pensare a un sostituto. Zaccagni potrebbe essere il favorito ma ci sono anche Raspadori; Gnonto e Zaniolo.

Come ha scritto Franco Ordine sul Giornale:

La qualificazione europea non può attendere. Si spiega così il ricorso al sistema di gioco che gli è più congeniale (4-3-3), identico nel disegno a quello praticato, con successo, a Napoli. Con la differenza che gli interpreti qui sono clamorosamente diversi. E quei pochi che invece da Castelvolturno ha ritrovato a Coverciano possono fare da guida al resto del club Italia.

Per questo motivo, qualora al debutto in Macedonia (…) troveremo Politano a destra nel tridente d’attacco, proprio come a Napoli, con alle spalle Di Lorenzo che conosce alla perfezione i tempi degli inserimenti, è scelta scontata.

ilnapolista © riproduzione riservata