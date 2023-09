Italia, cancelli chiusi dopo 15 minuti di allenamento: per Spalletti è una questione di regole e mentalità

Lo racconta Sky Sport. Soltanto un quarto d’ora di seduta visibile alla stampa presente a Coverciano, poi il gruppo lavora al riparo dalle distrazioni

A Coverciano la Nazionale italiana è al secondo giorno di allenamento con il nuovo commissario tecnico, Luciano Spalletti. Sky Sport racconta di alcune novità, per il ct, come quella di aprire l’allenamento alla stampa solo per 15 minuti per proseguire la seduta a porte chiuse. Il motivo è che Spalletti vuole impartire le giuste regole e una corretta mentalità ai suoi calciatori.

Gianluca Di Marzio, sul suo sito, scrive:

“In questi primi giorni sono emerse alcune novità nella routine quotidiana e anche nell’approccio all’esterno, come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport. Un esempio su tutti: porte chiuse, solo quindici minuti di allenamento visibili alla stampa (un blando riscaldamento), poi giornalisti via del centro tecnico. Il motivo? Non tanto la volontà di tenere nascoste le prove tecniche e di formazione, ma piuttosto una questione di regole e mentalità”.

Tutti e ventinove convocati si allenano, nessun problema fisico segnalato. Mentre Gigi Buffon, il nuovo capo delegazione dell’Italia, è al centro tecnico con lo staff per seguire i lavori della Nazionale.

L’Italia ha a disposizione quattro giorni consecutivi di allenamento, poi, venerdì, la partenza per la Macedonia del Nord dove giocherà il match per la qualificazione a Euro 2024, a Skopje.

Sempre Sky dà qualche info sulla probabile formazione.

“Per quanto riguarda le scelte, potrebbe toccare a Immobile e Raspadori o in alternativa a Retegui; a centrocampo dubbio fra Locatelli e Cristante, mentre in difesa Bastoni dovrebbe partire titolare mentre “balla” una maglia fra Casale, Romagnoli, Mancini e Scalvini”.

Dopo la partita di sabato 9 settembre contro la Macedonia del Nord, nella notte gli azzurri voleranno da Skopje a Malpensa. Domenica, lunedì e martedì la nazionale stazionerà a Milanello. Martedì sera, il 12 settembre, giocherà a San Siro contro l’Ucraina.

