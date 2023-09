Il Braga subisce troppi gol, potrebbe già essere fuori dalla Champions League

Record commenta il pessimo inizio di campionato dello Sporting Braga: “Otto punti in meno e una media di due goal subiti a partita”.

Napoli e Sporting Braga si sfideranno alla prima di Champions League. La squadra di Garcia scenderà in campo, ospiti dei portoghesi, per iniziare la competizione europea con una possibile vittoria. Nel mentre, in Portogallo, sembrano essere pessimisti per l’esito della partita. Su Record commentano le premesse della sfida:

“Lo Sporting Braga ha già subito 10 gol nelle prime cinque sfide di campionato, cosa che ovviamente motiva la preoccupazione del team tecnico guidato da Artur Jorge”.

Per avere un’idea della differenza, ad esempio, la scorsa stagione, la media dei gol subiti è salita alle stelle. Lo Sparta Braga è passato da 0,88 a una media di 2, a causa dei 30 gol subiti nelle 34 partite del campionato 2022/23.

“Nella scorsa stagione scorsa, lo Sporting Braga aveva subito solo 10 gol nelle prime nove partite”

Questa stagione è già tendenzialmente diversa considerando i 10 gol presi che sono ovviamente da addebitare al portiere

“Certo, il portiere è il primo responsabile quando si tratta di gol subiti e Matheus non ha avuto problemi ad ammettere pubblicamente gli errori commessi. Il brasiliano, va sottolineato, è stato sostenuto dal gruppo e che la fase difensiva è responsabilità di tutti, sebbene nelle quattro partite di qualificazione di Champions League hanno subito solo due gol”.

Il pessimismo dei portoghesi non cambia nulla. A prescindere dall’avversario, il Napoli deve portare una vittoria a casa. È la soluzione per poter spegnere le critiche.

