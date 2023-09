Di Lorenzo: «Contento di aver ritrovato Spalletti. ora dobbiamo passare dalla parole ai fatti»

Il capitano del Napoli e il difensore della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro la Macedonia:

«Abbiamo lavorato questi giorni tanto per cercare di capire subito cosa vuole Spalletti. C’è stata grande disponibilità da parte di tutti. Siamo contenti di questi giorni di lavoro e adesso dobbiamo cercare di mettere in campo quello che abbiamo provato. Spalletti ha toccato tasti importanti in questi giorni. Appartenenza, voglia di vestire questa maglia, questo è alla base di tutto. Stasera sarà difficile, ma dobbiamo partire da questi valori e poi mettere in campo le nostre qualità. Sappiamo di avere qualità e cercheremo di metterla in campo stasera».

Spalletti?

«Non mi aspettavo di ritrovarlo in Nazionale. Al di là del rapporto che ci lega, sono contento di ritrovarlo perché è un allenatore forte. Ora si deve passare dalle parole ai fatti. Cercheremo di fare il massimo per l’Italia»