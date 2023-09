Cento sterline per l’autografo e 500 per mangiare con lui: John Terry ha deciso di monetizzare

L’ex capitano inglese è in tour: ci sono vari pacchetti, compreso uno da 5.000 euro che prevede una cena privata da 10 persone con foto e autografi

John Terry ha deciso di monetizzare il suo essere John Terry, ovvero l’ex capitano dell’Inghilterra e del Chelsea. Chiede ai tifosi 100 sterline per autografo e 500 sterline a testa per mangiare con lui.

Terry, che lavora con l’accademia del Chelsea, è in giro in un vero e proprio tour, scrive il Telegraph. Ha tenuto la prima delle sue quattro serate a Basingstoke venerdì scorso e si esibirà a Birmingham, al NEC, questo venerdì, prima di trasferirsi a Bournemouth a ottobre e a Londra a novembre.

I prezzi partono da 25 sterline per un biglietto d’ingresso generale, ma poi ci sono i vari benefit che si possono acquistare. Il “pacchetto di sponsorizzazione” costa 5.000 sterline e prevede un tavolo di 10 persone con cena privata di due portate con Terry, e un articolo autografato ciascuno, insieme a una fotografia con l’ex difensore. Il tavolo è andato esaurito per le serate a Bournemouth e Londra.

I tifosi che hanno acquistato il “pacchetto platino” da 150 sterline, esaurito a Birmingham, ricevono una foto con Terry e un posto in prima fila, ma non ricevono un autografo garantito nel prezzo del biglietto, mentre il cosiddetto “pacchetto oro” include anche una foto ma nessun autografo. C’è anche un pacchetto argento da 55 sterline, che include una foto con Terry e posti a sedere in balconata.

Il tour si chiama “Evening with John Terry” e non fa menzione di dove andranno i proventi, scrive ancora il giornale inglese.

