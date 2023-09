As, Garcia al Napoli è stata una sorpresa, sembrava fuori dal circuito europeo

Commentando il sorteggio Champions del Real il quotidiano spiega che col Napoli si giocheranno il primo posto nel girone

As commenta il sorteggio delle squadre spagnole in Champions e lo definisce “dolce“, almeno paragonato a quello del Psg che, secondo il quotidiano sportivo spagnolo, potrebbe non arrivare agli ottavi.

Il Real Madrid, meno fortunato del Barcellona, scrivono, ha trovato il Napoli che “è stata una delle squadre che ha giocato meglio in Europa la scorsa stagione” con cui i Blancos dovranno giocarsi la prima posizione nel girone.

Il club azzurro non è lo stesso della passata stagione perché Spalletti ha lasciato alla fine del campionato e As spiega così la sua partenza

“Il tecnico se ne andato, esausto per l’impresa e per la tensione che deriva dal guidare una squadra con un pubblico così appassionato e un proprietario vulcanico come De Laurentiis”.

As non va per il sottile e commentando l’arrivo di Garcia sulla panchina del Napoli scrive che è stata una sorpresa perché sebbene il suo lavoro alla Roma nella sua precedente esperienza in Italia era stato molto apprezzato,“sembrava già fuori dal circuito europeo dopo l’ultimo incarico nell’arabo Al Nassr”.

Il Napoli è comunque partito bene in questo avvio di campionato ed ha mantenuto pressoché intatta la rosa, ad eccezione del difensore centrale Kim Min-Jae, sono rimasti invece Osimhen e Kvaratskhelia, anche se, conclude As, “non si potrà respirare finché non chiuderà prima il mercato europeo e poi quello saudita”.

