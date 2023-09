Adani: «La realtà è che questa Nazionale non segna»

Alla Rai: «È ritornata la realtà del quinquennio di Mancini. Abbiamo creato quattro cinque occasioni ma non abbiamo segnato»

Il commento di Lele Adani alla Rai dopo il pareggio 1-1 tra Italia e Nord Macedonia.

«Viene fuori la realtà: questa squadra non segna. È ritornata la realtà del quinquennio di Mancini. Abbiamo creato quattro cinque occasioni ma non abbiamo segnato. Non c’è nessuna Nazionale in Europa che segna poco quanto la nostra».

Adesso si sentirà la pressione:

«È inevitabile la pressione, bisogna anche sentirla e saperla gestire».

Alla Rai Spalletti ha detto:

«La sofferenza è stata sul piano di queste seconde palle dove non siamo stati pronti a ricreare il blocco squadra in fase difensiva e le respinte sono state oggetto dei centrocampisti che venivano a sostegno. Però la squadra ha giocato una buona partita e non abbiamo concesso molto. C’era la tranquillità di scegliere dei passaggi per andare a far male».

