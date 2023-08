Perché Garcia non ha insistito per l’erede di Kim? Doveva essere il primo obiettivo (Corbo)

Su Repubblica: giusto evitare domande in conferenza grazie a un subdolo “problema tecnico”. La conferma di Osimhen il punto più alto

Antonio Corbo su Repubblica Napoli analizza il mercato del Napoli fin qui.

Da una parte De Laurentiis con Garcia, Micheli e Meluso. Dall’altra De Laurentiis con Spalletti e Giuntoli. Nello stesso Napoli comincia un malizioso confronto tra due progetti e due diversi gruppi di lavoro. Chi ha costruito la squadra più forte? Questa ed altre domande avrebbero vivacizzato la conferenza di venerdì. Le ha evitate a Garcia un subdolo “problema tecnico”. Giusto così. Il mercato è ancora aperto, il tifoso le avrà prima o poi.

1) La conferma di Victor Osimhen, se il troppo elastico mercato arabo non congiura contro il Napoli con qualche offerta choc, è il punto più alto dell’estate su tutti i fronti di Aurelio De Laurentiis. Lascia tra le mani di Garcia la migliore coppia d’attacco del campionato.

7) Manca il sostituto di Kim. Allarme rosso. Bene Juan Jesus, ma con Kim eccellente per tempismo, personalità e visione il Napoli passava in un lampo dalla fase passiva all’attiva. L’ufficio acquisti attuale insegue nomi e giocatori con ingaggi a fisco agevolato. Deve invece chiedersi: al Napoli chi manca, chi somiglia davvero a Kim, dove lo trovo? Era il primo obiettivo. Garcia perché non ha insistito? Appena possibile, ce lo spieghi.

