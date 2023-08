Osimhen: cinque giorni di convalescenza e non è finita, forse (CorSport)

Garcia ha parlato di infortuni di mercato. Sicuramente si riferiva a Zielinski ma nel bollettino del Napoli sembra che di medico ci sia poco

Il Napoli è sceso in campo con l’Augsburg per la terza amichevole di Castel di Sangro senza tanti dei suoi uomini, alcuni infortunati, altri no. Tanto che Garcia ha fatto una differenza tra infortuni reali ed infortuni di mercato. Il Corriere dello Sport commenta la situazione in casa Napoli e le parole dell’allenatore. E’ chiaro che nel parlare di infortuni di mercato Garcia si riferisse a Zielinski, al quale De Laurentiis, come scrive lo stesso quotidiano sportivo, ha posto un ultimatum, ma sembra che il CorSport ci infili dentro anche la situazione di Osimhen, ancora alle prese con un rinnovo che tarda ad arrivare e su cui non c’è accordo con il Napoli. In più, con le sirene dell’Arabia Saudita a fare da sfondo.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Osimhen non c’è e non può lottare assieme a loro: cinque giorni di convalescenza e non è finita (forse). Kvara sta fuori, al fianco del socio, però tornerà, anche presto”.

Una convalescenza, dunque, che potrebbe continuare. E continua parlando di dietrologia.

“Meno dodici, poi si farà sul serio, però prima bisogna guardarsi dentro, infilare lo sguardo in questa nebbia e interpretare Rudi Garcia, che dialetticamente – su Sky – dribbla (ovviamente) gli equivoci di giorni roventi. «I veri infortuni sono due: quello di Mario Rui e quello di Anguissa. Il portoghese dovrebbe rientrare martedì e per Frank speriamo di farcela per la prima di campionato, ci proveremo. E poi ci sono gli infortuni di mercato…». La dietrologia è vietata (sino ad un certo punto) ma le voci corrono, le indisponibilità aumentano e gli affaticamenti si sommano con Zielinski che si aggiunge ad Osi in questo bollettino che di medico orma sembra abbia poco, quasi niente e che Garcia adagia al bordo di un’estate ormai bollente. «Si riferisce a Piotr? Voi siete intelligenti, non devo dire nulla»”.

