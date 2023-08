Napoli, non è facile riconfermarsi quando si sventolano ancora sciarpe e bandiere (Damascelli)

Sul Giornale: per gli allibratori gli azzurri partono con il vantaggio dello scudetto vinto e di una solidità costruita da Spalletti&Giuntoli

Il campionato italiano di Serie A presentato sul Giornale da Tony Damascelli.

In verità non si sa ancora bene che campionato potrà essere questo, il mercato, tra comode rate, prestiti e sontuose uscite

(Tonali-Hojlund, 150 milioni di euro il totale) conferma la debolezza finanziaria dei nostri club, finita la belle époque di

Agnelli, Berlusconi, Moratti, Sensi, Mantovani, Ferlaino, si fanno conti diversi strofinando la lampada di Aladino, il mercato saudita o quello inglese, per dare ossigeno a bilanci al limite dell’asfissia.

Per gli allibratori il Napoli parte con il vantaggio dello scudetto vinto e di una solidità costruita da Spalletti&Giuntoli che Garcia&DeLaurentiis dovranno confermare, impegno non facile quando si è reduci da sbornie favolose e si sventolano ancora sciarpe e bandiere.

