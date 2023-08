Napoli-Lindstrøm: domani le visite mediche (Di Marzio)

Lo ha comunicato su Twitter: trattativa definita. L’esterno sinistro, abile nei dribbling, può giocare in quasi tutte le posizioni d’attacco dietro alla prima punta

Di Marzio comunica la definizione dell’affare tra Napoli e Eintracht Francoforte per il centrocampista classe 2000 Jesper Lindstrøm. Il club di De Laurentiis ha già fissato le visite mediche per domani

«Il Napoli ha definito la trattativa con l’Eintracht per Jesper Lindstrøm: domani le visite mediche del classe 2000».

Il @sscnapoli ha definito la trattativa con l’@Eintracht per Jesper #Lindstrøm: domani le visite del classe 2000@SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2023

Lindstrøm è principalmente un esterno sinistro, ma può giocare in quasi tutte le posizioni d’attacco dietro alla prima punta. Dotato di una notevole velocità sia in accelerazione, sia sulla lunga distanza, è abile nei dribbling uno contro uno e ha dimostrato intelligenza tattica. Con l’Eintracht ha collezionando in totale 80 presenze, segnando 14 reti e fornendo 14 assist.

Questa mattina il Corriere dello Sport scriveva:

“Fatta, già fatta: anche se, come Gabri Veiga insegna, conviene andarci cauti, sistemarsi alla sala arrivi di Fiumicino o in quella d’attesa di Villa Stuart, e poi lasciare che la fumata azzurra arrivi sino a Castel Volturno. Ma Jesper Graenge Lindstrøm (23) stavolta è più vicino al Napoli di ieri, forse assai meno di oggi, e gli indizi sembrano prove «schiaccianti». In Germania si sono spinti oltre («sta partendo»), a Napoli usano la prudenza («stiamo trattando») e comunque la trattativa è iniziata, sta continuando, ha bisogno degli immancabili dettagli”.

ilnapolista © riproduzione riservata