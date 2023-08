Juventus, all’Allianz i tifosi cantano: «Noi Lukaku non lo vogliamo»

Durante l’amichevole all’Allianz Stadium tra Juve Black e Juve White. In tribuna presente tutta la dirigenza juventina e John Elkann

La Juventus, in occasione del centenario della famiglia Agnelli, inizia la sua stagione all’Allianz Stadium e non più a Villar Perosa. Oggi pomeriggio, l’amichevole (ancora in corso) tra Juve Black e Juve White, in altri termini la prima squadra contro la Next Gen.

Presenti allo stadio anche i tifosi che accolgono così la Juve 2023-24. L’occasione è buona anche per ribadire il pensiero della tifosieria a proposito dello scambio Vlahovic-Lukaku con il Chelsea. Dagli spalti si alza il coro:

«Noi Lukaku non lo vogliamo»

NOI LUKAKU NON LO VOGLIAMO il messaggio è chiaro, chi vuol capire capisca.

Il messaggio è chiaro ed è indirizzato ai dirigenti presenti. Primo fra tutti Giuntoli, l’ex ds del Napoli, che vuole esaudire i desideri del suo nuovo allenatore. È infatti Massimiliano Allegri il primo sponsor di Lukaku. Mister Allegri è convinto che con il belga la Juve possa puntare allo scudetto. Presenti anche John Elkann, il presidente della Juventus Ferrero e l’ad Scanavino.

Ieri notte lo striscione appeso davanti i cancelli dell’Allianz Stadium che recitava:

“Lukaku resta a Milano, noi il secondo portiere già lo abbiamo“.

I tifosi bianconeri hanno così espresso il loro pensiero facendo riferimento alla palla gol di Dimarco respinta da Lukaku nella finale di Champions League contro il City del 10 giugno scorso.

Insomma il pensiero della tifoseria bianconera è più che chiaro. Loro hanno già scelto da che parte stare, amano Vlahovic, che in amichevole ha anche segnato. Il serbo viene applaudito ogni volta che tocca palla. Se dovesse arrivare Lukaku, quasi sicuramente verrebbe trattato allo stesso modo.

