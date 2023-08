Gabri Veiga, s’è inceppata la trattativa ma è tutto pronto (Corsport)

Nel meccanismo c’è finito qualche granellino di sabbia – tra provvigioni e diritti e d’immagine – e la vicenda è diventata opaca

Anche per Gabri Veiga, come per il rinnovo di Osimhen, siamo ai dettagli. Nel caso dello spagnolo la fine dovrebbe essere più prevedibile con il suo arrivo a Napoli. Il calciatore spinge per chiudere l’affare. Scrive il Corriere dello Sport:

Napoli e Celta Vigo si sono detti praticamente tutto, hanno anche trovato l’accordo sui bonus, nel pacchetto ci sono trenta milioni di euro in contanti, cinque di benefit, una rateizzazione e pure la stretta di mano, che ha spinto Rafa Benitez a sbilanciarsi, lui ch’è sempre assai moderato: « Bisogna dirlo: Gabri Veiga è vicino alla cessione». Poi dal sabato sera alla domenica pomeriggio, nel meccanismo c’è finito qualche granellino di sabbia – tra provvigioni e diritti e d’immagine – e la vicenda è diventata improvvisamente opaca. Ma la diplomazia è scesa in campo e Gabri Veiga ci ha messo del suo: non si spezzano così i sogni di un ragazzo (21) che ha la possibilità di andare a giocare in Italia, con lo scudetto al petto, e poi di infilarsi pure in Champions League, che non è mica male.

