Demme ha cambiato idea, non vuole più andare all’Hertha Berlino (Bild)

Secondo il quotidiano tedesco Demme ha cambiato idea a causa del pessimo inizio di stagione dell’Hertha che milita in Serie B

Demme non vuole più andare all’Hertha Berlino. Lo scrive il quotidiano tedesco Bild.

Non si trasferirà a Berlino. Il club e il centrocampista erano in trattative da settimane. Apparentemente senza successo. Il motivo? Il pessimo inizio di stagione dell’Hertha (che milita in Serie B): zero punti e zero gol dopo tre partite. Questo avrebbe convinto il centrocampista del Napoli a non trasferirsi. Demme sarebbe dovuto essere una figura chiave per l’Hertha soprattutto dal punto di vista della solidità difensiva.

Scrive la Bild che

questo compito somiglia più a una missione suicida, cosa che l’ex Lipsia evidentemente non vuole fare.

Scrive la Bild che non filtra più ottimismo.

Il centrocampista ha un contratto con il Napoli fino al 2024. Tuttavia, entro il 1 settembre potrebbe esserci ancora un cambiamento. Diversi club italiani sono interessati a lui.

